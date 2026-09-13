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Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный

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Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 1
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 2
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 3
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 4
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 5
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 6
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 7
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 8
Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 1
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 2
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 3
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 4
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 5
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 6
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 7
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 8
  • Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703814
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1
Комплектация
соковыжималка для цитрусовых, инструкция, гарантийный талон.
Габариты (ШхВхГ)
16x15x20.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х24
Вес, г.
808

Описание товара Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный

Любите начинать день со стакана апельсинового, грейпфрутового или даже лимонного сока? Тогда без цитрусовой соковыжималки VITEK VT-3669 просто не обойтись! Ее мощность в 25 Вт позволяет быстро и легко извлекать сок из плодов, которые вам потребуется лишь разрезать на половинки. Сетка фильтра изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, нейтральной к кислоте, что делает этот материал устойчивым к коррозии. А значит, прибор прослужит вам действительно долго! Сок, проходя через такой фильтр, сохранит по максимуму все витамины, которыми богаты цитрусовые. Емкость чаши составляет 0,7 л: она выполнена из прозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень сока. Пользоваться прибором удобно благодаря наличию двух конусов: малого для мелких лимонов и лаймов, а также большого для апельсинов, грейпфрутов и помело. Установите половинку фрукта на конусную насадку, нажмите для включения электромотора и вращайте в разные стороны, чтобы свежий сок стекал через решетку фильтра в чашу. Благодаря прорезиненным ножкам, пользоваться прибором очень удобно: он устойчиво стоит на любой поверхности. Купите цитрусовую соковыжималку VITEK VT-3669 и приготовьте любимые напитки тогда, когда этого захочется!

Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1
Развернуть
Комплектация
соковыжималка для цитрусовых, инструкция, гарантийный талон.
Габариты (ШхВхГ)
16x15x20.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Любите начинать день со стакана апельсинового, грейпфрутового или даже лимонного сока? Тогда без цитрусовой соковыжималки VITEK VT-3669 просто не обойтись! Ее мощность в 25 Вт позволяет быстро и легко извлекать сок из плодов, которые вам потребуется лишь разрезать на половинки. Сетка фильтра изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, нейтральной к кислоте, что делает этот материал устойчивым к коррозии. А значит, прибор прослужит вам действительно долго! Сок, проходя через такой фильтр, сохранит по максимуму все витамины, которыми богаты цитрусовые. Емкость чаши составляет 0,7 л: она выполнена из прозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень сока. Пользоваться прибором удобно благодаря наличию двух конусов: малого для мелких лимонов и лаймов, а также большого для апельсинов, грейпфрутов и помело. Установите половинку фрукта на конусную насадку, нажмите для включения электромотора и вращайте в разные стороны, чтобы свежий сок стекал через решетку фильтра в чашу. Благодаря прорезиненным ножкам, пользоваться прибором очень удобно: он устойчиво стоит на любой поверхности. Купите цитрусовую соковыжималку VITEK VT-3669 и приготовьте любимые напитки тогда, когда этого захочется!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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