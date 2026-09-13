Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный
Любите начинать день со стакана апельсинового, грейпфрутового или даже лимонного сока? Тогда без цитрусовой соковыжималки VITEK VT-3669 просто не обойтись! Ее мощность в 25 Вт позволяет быстро и легко извлекать сок из плодов, которые вам потребуется лишь разрезать на половинки. Сетка фильтра изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, нейтральной к кислоте, что делает этот материал устойчивым к коррозии. А значит, прибор прослужит вам действительно долго! Сок, проходя через такой фильтр, сохранит по максимуму все витамины, которыми богаты цитрусовые. Емкость чаши составляет 0,7 л: она выполнена из прозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень сока. Пользоваться прибором удобно благодаря наличию двух конусов: малого для мелких лимонов и лаймов, а также большого для апельсинов, грейпфрутов и помело. Установите половинку фрукта на конусную насадку, нажмите для включения электромотора и вращайте в разные стороны, чтобы свежий сок стекал через решетку фильтра в чашу. Благодаря прорезиненным ножкам, пользоваться прибором очень удобно: он устойчиво стоит на любой поверхности. Купите цитрусовую соковыжималку VITEK VT-3669 и приготовьте любимые напитки тогда, когда этого захочется!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Vitek VT-3669 25Вт рез.сок.:700мл. стальной/черный