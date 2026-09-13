Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный
Вместительная сушилка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 – верный помощник в приготовлении вкусных и полезных домашних заготовок. В нее можно одновременно установить 9 поддонов. Одно из достоинств устройства – расширенная комплектация. Всего в комплекте с сушилкой идет 27 поддонов: 9 – стандартных сетчатых поддонов для сушки овощей и фруктов, 9 – для пастилы и 9 – для мелких продуктов типа зелени и специй. За один раз в сушилку можно загрузить до 2 кг. Особенность модели Hyundai HYFD-1802 – вертикальное размещение вентилятора. Он равномерно просушивает продукты на каждом поддоне, чтобы вам не приходилось переставлять их в процессе сушки. На верхней панели устройства есть меню с интуитивно понятным электронным управлением. Устанавливайте нужную температуру в пределах 35-70 градусов, задавайте необходимое время. Таймер рассчитан на 19 часов, что позволит высушить самые разнообразные продукты – травы, хлеб, грибы, овощи и фрукты, мясо и рыбу. Устройство имеет солидную мощность – 700 Вт. Это позволит сушить за один раз сразу большое количество фруктов, овощей, грибов. Сушилка подойдет для тех, кто регулярно делает заготовки. Hyundai HYFD-1802 оснащена большой прозрачной дверцей, через которую удобно наблюдать за процессом приготовления полезных лакомств.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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