Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое
Hyundai H-HS1422 – это эргономичная плойка, которая создаст превосходные локоны и кудри без вреда волосам. Устройство работает на максимальной мощности 40 Ватт. Чтобы подстроить работу под конкретный тип волос, данная модель оснащена шестиступенчатым переключением температурных режимов. Они варьируются от 100 до 200 градусов. Прибор выполнен таким образом, чтобы отвечать требованиям разных типов шевелюр. Волосы одного вида могут легче высыхать под действием нагрева, чем другие. Hyundai H-HS1422 сделает качественную завивку с диаметром 25 мм в любой ситуации без риска чрезмерного нагрева. Кроме того, для повышения безопасности пользования в устройстве предусмотрена автоматическая система отключения. Основание Hyundai H-HS1422 покрыто керамико-турмалиновым напылением. Оба этих материала равномерно разогреваются за считанные мгновения и бережно ухаживают за волосами. Важной особенностью турмалина являются его ионизирующие свойства. При завивке материал выделяет отрицательно заряженные частицы, делающие волосы более податливыми, блестящими и здоровыми. Корпус данной модели, как и её наконечник, не подвержены нагреву, а шнур питания закреплён на шарнирах. Так что делать причёски с Hyundai H-HS1422 – это просто, быстро и приятно под любым углом. Также для повышения эргономичности использования на плойке установлен индикатор включения, показывающий, готова ли она к работе. На время нагрева прибор можно оставить в горизонтальном положении при помощи выдвижной подставки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Отзывы о товаре Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое