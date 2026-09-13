Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703730
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Машинка для стрижки Hyundai H-HC7117 черный 3Вт (насадок в компл:1шт)
Hyundai H-HC7117 – это удобная и современная машинка для стрижки, предлагающая минималистичный интерфейс пользователю. Прибор не требует постоянного питания от сети во время работы. Он оснащён встроенным аккумулятором, заряжающимся до ста процентов всего за полтора часа. При этом непрерывно он может работать в районе двух часов. Чёрный минималистичный корпус девайса сделан так, чтобы повторять форму ладони и создавать оптимальный угол для удобства для работы с шевелюрой. В нижней части данной модели расположен информативный дисплей, показывающий уровень заряда батареи. Над ним находится тумблер, отвечающий за включение и выключения машинки. Встроенная насадка Hyundai H-HC7117 настраивается под требуемую длину волос, а её параметры меняются одним движением прямо во время стрижки. Благодаря такому функционалу с помощью устройства можно делать плавные фейды-переходы от одной длины причёски к другой. Хранится Hyundai H-HC7117 в эргономичной подставке, где устойчиво располагается в вертикальной ориентации.
Hyundai H-HC7117 – это удобная и современная машинка для стрижки, предлагающая минималистичный интерфейс пользователю. Прибор не требует постоянного питания от сети во время работы. Он оснащён встроенным аккумулятором, заряжающимся до ста процентов всего за полтора часа. При этом непрерывно он может работать в районе двух часов. Чёрный минималистичный корпус девайса сделан так, чтобы повторять форму ладони и создавать оптимальный угол для удобства для работы с шевелюрой. В нижней части данной модели расположен информативный дисплей, показывающий уровень заряда батареи. Над ним находится тумблер, отвечающий за включение и выключения машинки. Встроенная насадка Hyundai H-HC7117 настраивается под требуемую длину волос, а её параметры меняются одним движением прямо во время стрижки. Благодаря такому функционалу с помощью устройства можно делать плавные фейды-переходы от одной длины причёски к другой. Хранится Hyundai H-HC7117 в эргономичной подставке, где устойчиво располагается в вертикальной ориентации.
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7117 черный 3Вт (насадок в компл:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Hyundai H-HC7117 черный 3Вт (насадок в компл:1шт)