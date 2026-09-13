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Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий

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Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 1
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 2
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 3
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 4
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 5
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 6
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 7
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 8
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 9
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 10
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 11
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 12
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
300
Цвет
голубой
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 1
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 2
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 3
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 4
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 5
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 6
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 7
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 8
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 9
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 10
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 11
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 12
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703698
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
300
Цвет
голубой
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
65
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
18x54x18 см
Размеры в упаковке, см
48х21х21
Вес, кг.
4.8

Описание товара Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий

Соковыжималка HYUNDAI — это надежное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот прибор выполнен в современном голубом цвете и обладает компактным вертикальным дизайном, который экономит место и вписывается в любой интерьер. Соковыжималка оснащена мощным мотором на 300 Вт и работает с максимальной скоростью вращения шнека 65 об/мин, что позволяет бережно извлекать сок из фруктов и овощей, сохраняя максимальное количество витаминов и питательных веществ. Устройство обладает системой прямой подачи сока, что делает процесс приготовления напитков быстрым и удобным. Длина шнура 1,2 метра обеспечивает удобство размещения соковыжималки на рабочей поверхности вашей кухни. Благодаря встроенному режиму реверса вы можете легко справляться с застрявшими кусочками и обеспечивать непрерывный процесс приготовления сока. Соковыжималка имеет механическое управление и одну скорость работы, что делает её невероятно простой в использовании. Отсутствие импульсного режима компенсируется эффективностью и долговечностью. Прибор обладает вместительным контейнером для сока объемом 0,6 литра, что вполне достаточно для повседневного использования. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика, который легко чистится и не подвергается воздействию коррозии. Бренд Hyundai гарантирует высокое качество и долговечность своего продукта, превращая каждое использование в удовольствие.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
300
Цвет
голубой
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
65
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
18x54x18 см
Описание
Соковыжималка HYUNDAI — это надежное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот прибор выполнен в современном голубом цвете и обладает компактным вертикальным дизайном, который экономит место и вписывается в любой интерьер. Соковыжималка оснащена мощным мотором на 300 Вт и работает с максимальной скоростью вращения шнека 65 об/мин, что позволяет бережно извлекать сок из фруктов и овощей, сохраняя максимальное количество витаминов и питательных веществ. Устройство обладает системой прямой подачи сока, что делает процесс приготовления напитков быстрым и удобным. Длина шнура 1,2 метра обеспечивает удобство размещения соковыжималки на рабочей поверхности вашей кухни. Благодаря встроенному режиму реверса вы можете легко справляться с застрявшими кусочками и обеспечивать непрерывный процесс приготовления сока. Соковыжималка имеет механическое управление и одну скорость работы, что делает её невероятно простой в использовании. Отсутствие импульсного режима компенсируется эффективностью и долговечностью. Прибор обладает вместительным контейнером для сока объемом 0,6 литра, что вполне достаточно для повседневного использования. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика, который легко чистится и не подвергается воздействию коррозии. Бренд Hyundai гарантирует высокое качество и долговечность своего продукта, превращая каждое использование в удовольствие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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