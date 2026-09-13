Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS6534 300Вт рез.сок.:1200мл. светло-синий
Соковыжималка HYUNDAI — это надежное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот прибор выполнен в современном голубом цвете и обладает компактным вертикальным дизайном, который экономит место и вписывается в любой интерьер. Соковыжималка оснащена мощным мотором на 300 Вт и работает с максимальной скоростью вращения шнека 65 об/мин, что позволяет бережно извлекать сок из фруктов и овощей, сохраняя максимальное количество витаминов и питательных веществ. Устройство обладает системой прямой подачи сока, что делает процесс приготовления напитков быстрым и удобным. Длина шнура 1,2 метра обеспечивает удобство размещения соковыжималки на рабочей поверхности вашей кухни. Благодаря встроенному режиму реверса вы можете легко справляться с застрявшими кусочками и обеспечивать непрерывный процесс приготовления сока. Соковыжималка имеет механическое управление и одну скорость работы, что делает её невероятно простой в использовании. Отсутствие импульсного режима компенсируется эффективностью и долговечностью. Прибор обладает вместительным контейнером для сока объемом 0,6 литра, что вполне достаточно для повседневного использования. Корпус соковыжималки изготовлен из прочного пластика, который легко чистится и не подвергается воздействию коррозии. Бренд Hyundai гарантирует высокое качество и долговечность своего продукта, превращая каждое использование в удовольствие.
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