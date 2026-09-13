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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703664
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Описание товара Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный
Кофе – незаменимое начало утра для многих. С Hyundai HYC-G3272 свежесть этого тёплого напитка сможет наполнять каждый день. Растворимый кофе не может сравниться с настоящей хорошо сваренной арабикой ни по вкусовым качествам, ни по эффекту. Также огромное значение играет размер помола. Поэтому лучше перемалывать зерна самостоятельно, визуально контролируя размер полученной смеси. Hyundai HYC-G3272 быстро превращает даже твёрдые сорта кофе в порошок необходимого размера. Благодаря максимальной мощности 200 Ватт кофемолка способна готовить даже самый мелкий помол в считанные секунды. Некоторые зёрна плотнее других, поэтому аналогичные устройства делают из них не самую равномерную смесь. Hyundai HYC-G3272 своим высокотехнологичным ротационным ножом создаёт заготовки для идеального напитка, который не стыдно будет налить даже профессиональному бариста. Максимальный объём кофейного порошка, который можно за раз получить в приборе, составляет 70 грамм. Обычно рецепт приготовления кофе рассчитан таким образом: 100 мл воды на 10 грамм смеси. То есть одного помола Hyundai HYC-G3272 хватит на 3 средних чашки. Активируется прибор плотным закрытием крышки и нажатием на соответствующую кнопку. Его корпус выполнен из стильного красного пластика, а верхняя часть прозрачна, чтобы давать возможность пристально следить за процессом перемалывания. Кофемолка мало весит и имеет скромные габаритные размеры, так что её вполне можно взять с собой в поездку для приготовления напитка привычной конфигурации.
Кофе – незаменимое начало утра для многих. С Hyundai HYC-G3272 свежесть этого тёплого напитка сможет наполнять каждый день. Растворимый кофе не может сравниться с настоящей хорошо сваренной арабикой ни по вкусовым качествам, ни по эффекту. Также огромное значение играет размер помола. Поэтому лучше перемалывать зерна самостоятельно, визуально контролируя размер полученной смеси. Hyundai HYC-G3272 быстро превращает даже твёрдые сорта кофе в порошок необходимого размера. Благодаря максимальной мощности 200 Ватт кофемолка способна готовить даже самый мелкий помол в считанные секунды. Некоторые зёрна плотнее других, поэтому аналогичные устройства делают из них не самую равномерную смесь. Hyundai HYC-G3272 своим высокотехнологичным ротационным ножом создаёт заготовки для идеального напитка, который не стыдно будет налить даже профессиональному бариста. Максимальный объём кофейного порошка, который можно за раз получить в приборе, составляет 70 грамм. Обычно рецепт приготовления кофе рассчитан таким образом: 100 мл воды на 10 грамм смеси. То есть одного помола Hyundai HYC-G3272 хватит на 3 средних чашки. Активируется прибор плотным закрытием крышки и нажатием на соответствующую кнопку. Его корпус выполнен из стильного красного пластика, а верхняя часть прозрачна, чтобы давать возможность пристально следить за процессом перемалывания. Кофемолка мало весит и имеет скромные габаритные размеры, так что её вполне можно взять с собой в поездку для приготовления напитка привычной конфигурации.
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный