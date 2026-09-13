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Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое

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Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 1
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 2
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 3
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 4
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 5
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 6
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 7
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 8
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выпрямители для волос
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 1
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 2
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 3
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 4
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 5
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 6
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 7
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 8
  • Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703625
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Выпрямители для волос
Размеры в упаковке, см
32х8х5
Вес, г.
338

Описание товара Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое

Выпрямитель для волос Maxwell MW-2208 отличается скромными габаритами, малым весом в 250 граммов и небольшой мощностью нагревательных элементов в 35 Вт. Такой прибор станет отличным выбором для домашнего выпрямления волос, также его не составит труда взять с собой, уложив даже в небольшую дамскую сумочку. Снабженные керамическим покрытием нагревающиеся пластины выпрямителя нагреются до рабочей температуры всего за 60 секунд, после чего вы сможете приступить к выпрямлению.

Отзывы о товаре Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Выпрямители для волос
Описание
Выпрямитель для волос Maxwell MW-2208 отличается скромными габаритами, малым весом в 250 граммов и небольшой мощностью нагревательных элементов в 35 Вт. Такой прибор станет отличным выбором для домашнего выпрямления волос, также его не составит труда взять с собой, уложив даже в небольшую дамскую сумочку. Снабженные керамическим покрытием нагревающиеся пластины выпрямителя нагреются до рабочей температуры всего за 60 секунд, после чего вы сможете приступить к выпрямлению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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