Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выпрямители для волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703625
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х8х5
Вес, г.
338
Описание товара Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое
Выпрямитель для волос Maxwell MW-2208 отличается скромными габаритами, малым весом в 250 граммов и небольшой мощностью нагревательных элементов в 35 Вт. Такой прибор станет отличным выбором для домашнего выпрямления волос, также его не составит труда взять с собой, уложив даже в небольшую дамскую сумочку. Снабженные керамическим покрытием нагревающиеся пластины выпрямителя нагреются до рабочей температуры всего за 60 секунд, после чего вы сможете приступить к выпрямлению.
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Выпрямитель для волос Maxwell MW-2208 отличается скромными габаритами, малым весом в 250 граммов и небольшой мощностью нагревательных элементов в 35 Вт. Такой прибор станет отличным выбором для домашнего выпрямления волос, также его не составит труда взять с собой, уложив даже в небольшую дамскую сумочку. Снабженные керамическим покрытием нагревающиеся пластины выпрямителя нагреются до рабочей температуры всего за 60 секунд, после чего вы сможете приступить к выпрямлению.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Выпрямитель Maxwell MW-2208 35Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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