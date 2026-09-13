Парогенератор Vitek Metropolis 2431-VT-02 2600Вт черный/белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.8
Длина шланга для пара
1.5
Дополнительный цвет
черный
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2600
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1
Основной цвет
белый
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Прочее
автоматическое отключение, желобок для пуговиц, система защиты от накипи, система самоочистки, шарнирное крепление шнура
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Страна производства
Китай
Функции и особенности
индикаторы наличия воды, индикаторы подачи паравертикальное разглаживание, автоотключение, очистка от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х22
Вес, кг.
3.2
Описание товара Парогенератор Vitek Metropolis 2431-VT-02 2600Вт черный/белый
Привести в идеальное состояние вашу одежду позволит паровая станция VITEK 2431-VT-02 с удобным электронным управлением. Максимальная мощность прибора — 2600 Вт, давление — до 4,5 бар. Устройство может работать как обычный утюг, а также в режиме вертикального отпаривателя, поэтому легко справляется и с легкими, и с тяжелыми тканями. Подошва прибора имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани. Если вы воспользуетесь режимом вертикального отпаривания, то будете удивлены преимуществами, которые вам предоставит устройство.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.8
Длина шланга для пара
1.5
Дополнительный цвет
черный
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2600
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1
Основной цвет
белый
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Развернуть
Прочее
автоматическое отключение, желобок для пуговиц, система защиты от накипи, система самоочистки, шарнирное крепление шнура
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Страна производства
Китай
Функции и особенности
индикаторы наличия воды, индикаторы подачи паравертикальное разглаживание, автоотключение, очистка от накипи
Страна производитель
Китай
Привести в идеальное состояние вашу одежду позволит паровая станция VITEK 2431-VT-02 с удобным электронным управлением. Максимальная мощность прибора — 2600 Вт, давление — до 4,5 бар. Устройство может работать как обычный утюг, а также в режиме вертикального отпаривателя, поэтому легко справляется и с легкими, и с тяжелыми тканями. Подошва прибора имеет уникальное двойное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани. Если вы воспользуетесь режимом вертикального отпаривания, то будете удивлены преимуществами, которые вам предоставит устройство.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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