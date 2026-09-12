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Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный

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Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 1
Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 2
Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 3
Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
400
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 1
  • Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 2
  • Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 3
  • Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703434
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Мощность
400
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Комлектация
Кофемолка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х13
Вес, г.
754

Описание товара Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный

Кофемолка VITEK в чёрном корпусе сочетает мощность 400 Вт и ротационную систему помола, помогая быстро подготовить до 70 г кофе за один цикл. Регулировка степени помола позволяет выбрать подходящий результат под ваши предпочтения, а порционный помол делает использование удобнее. Вес всего 0,7 кг — кофемолку легко разместить на кухне и убрать после использования. Защита от перегрева повышает безопасность работы, а блокировка включения при снятой крышке помогает избежать случайного запуска. Практичная модель для ежедневного приготовления свежемолотого кофе.

Отзывы о товаре Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Мощность
400
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Комлектация
Кофемолка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка VITEK в чёрном корпусе сочетает мощность 400 Вт и ротационную систему помола, помогая быстро подготовить до 70 г кофе за один цикл. Регулировка степени помола позволяет выбрать подходящий результат под ваши предпочтения, а порционный помол делает использование удобнее. Вес всего 0,7 кг — кофемолку легко разместить на кухне и убрать после использования. Защита от перегрева повышает безопасность работы, а блокировка включения при снятой крышке помогает избежать случайного запуска. Практичная модель для ежедневного приготовления свежемолотого кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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