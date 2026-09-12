Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
400
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703434
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
400
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Комлектация
Кофемолка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х13
Вес, г.
754
Описание товара Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный
Кофемолка VITEK в чёрном корпусе сочетает мощность 400 Вт и ротационную систему помола, помогая быстро подготовить до 70 г кофе за один цикл. Регулировка степени помола позволяет выбрать подходящий результат под ваши предпочтения, а порционный помол делает использование удобнее. Вес всего 0,7 кг — кофемолку легко разместить на кухне и убрать после использования. Защита от перегрева повышает безопасность работы, а блокировка включения при снятой крышке помогает избежать случайного запуска. Практичная модель для ежедневного приготовления свежемолотого кофе.
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Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
400
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Комлектация
Кофемолка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Кофемолка VITEK в чёрном корпусе сочетает мощность 400 Вт и ротационную систему помола, помогая быстро подготовить до 70 г кофе за один цикл. Регулировка степени помола позволяет выбрать подходящий результат под ваши предпочтения, а порционный помол делает использование удобнее. Вес всего 0,7 кг — кофемолку легко разместить на кухне и убрать после использования. Защита от перегрева повышает безопасность работы, а блокировка включения при снятой крышке помогает избежать случайного запуска. Практичная модель для ежедневного приготовления свежемолотого кофе.
Кофемолка Vitek VT-8366 400Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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