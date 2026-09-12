Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик
Работать вам будет удобно и приятно с креслом бюрократ CH-695NLT. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений. Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а чтобы вам было комфортно предусмотрены удобные подлокотники. Устанавливается кресло бюрократ CH-695NLT на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, при этом не нужно вставать. Крестовина, к которой крепятся колесики, выполнена из прочного пластика. Выбрать оптимальное положение помогает очень удобный механизм регулировки высоты.
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