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Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик

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Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 5
Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 6
Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 6
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703309
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
89х58х58
Вес, кг.
8.3

Описание товара Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик

Работать вам будет удобно и приятно с креслом бюрократ CH-695NLT. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений. Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а чтобы вам было комфортно предусмотрены удобные подлокотники. Устанавливается кресло бюрократ CH-695NLT на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, при этом не нужно вставать. Крестовина, к которой крепятся колесики, выполнена из прочного пластика. Выбрать оптимальное положение помогает очень удобный механизм регулировки высоты.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-695NLT зеленый TW-03 TW-30 сетка/ткань крестовина пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Работать вам будет удобно и приятно с креслом бюрократ CH-695NLT. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений. Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а чтобы вам было комфортно предусмотрены удобные подлокотники. Устанавливается кресло бюрократ CH-695NLT на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, при этом не нужно вставать. Крестовина, к которой крепятся колесики, выполнена из прочного пластика. Выбрать оптимальное положение помогает очень удобный механизм регулировки высоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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