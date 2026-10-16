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Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба

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Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 070 руб. 
Начислим 834 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703299
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба
52 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
85х70х57
Вес, кг.
25

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба

Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники монолитные кожаные с пластиковыми вставками под дерево. Крестовина алюминиевая. Колеса для паркета/ламината

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Описание
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники монолитные кожаные с пластиковыми вставками под дерево. Крестовина алюминиевая. Колеса для паркета/ламината
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - по цене 52070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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