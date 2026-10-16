Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 070 руб.
В наличии
Код товара: 703299
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
52 070 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
85х70х57
Вес, кг.
25
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники монолитные кожаные с пластиковыми вставками под дерево. Крестовина алюминиевая. Колеса для паркета/ламината
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Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники монолитные кожаные с пластиковыми вставками под дерево. Крестовина алюминиевая. Колеса для паркета/ламината
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Купить Кресло руководителя Бюрократ _DAO-2 белый кожа с подголов. крестов. алюминий, упаковка в 2 короба - по цене 52070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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