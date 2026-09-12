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Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината

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Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 1
Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 2
Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 3
Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 4
Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 5
Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса для кресел
  • Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 1
  • Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 2
  • Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 3
  • Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 4
  • Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 5
  • Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703297
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Колеса для кресел
Размеры в упаковке, см
31х9х7
Вес, г.
400

Описание товара Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината

Набор колес для паркета/ламината. Количество: 5 штук. Колеса с мягким покрытием для паркета и ламината

Отзывы о товаре Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Колеса для кресел
Описание
Набор колес для паркета/ламината. Количество: 5 штук. Колеса с мягким покрытием для паркета и ламината
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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