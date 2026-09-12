Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL черный, кожа, с подголов. крестовина металл хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703273
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
86х60х57
Вес, кг.
25.8
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL черный, кожа, с подголов. крестовина металл хром
Механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина хром
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Механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина хром
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ T-9904NSL черный, кожа, с подголов. крестовина металл хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 31060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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