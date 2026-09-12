Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE)
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703261
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
77х76х47
Вес, кг.
23
Описание товара Кресло для дома Бюрократ _Baron с пуфом бежевый металл черный крестов. (_BARON/BEIGE)
Спинка откидывается, а сиденье выезжает вперед. Возможность фиксации в любом положении с помощью барашка. Металлическая крестовина на заглушках
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Спинка откидывается, а сиденье выезжает вперед. Возможность фиксации в любом положении с помощью барашка. Металлическая крестовина на заглушках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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