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Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл

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Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 1
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 2
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 3
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 4
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 5
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 6
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 7
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 8
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 9
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 10
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 11
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 12
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 13
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 14
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 15
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 16
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 17
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 18
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 19
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 20
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 21
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 22
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 23
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 24
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 25
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 26
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 27
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 28
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 29
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 30
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 31
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 32
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 33
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 34
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 35
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 36
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 37
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 38
Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 1
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 2
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 3
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 4
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 5
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 6
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 7
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 8
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 9
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 10
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 11
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 12
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 13
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 14
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 15
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 16
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 17
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 18
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 19
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 20
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 21
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 22
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 23
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 24
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 25
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 26
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 27
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 28
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 29
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 30
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 31
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 32
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 33
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 34
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 35
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 36
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 37
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 38
  • Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703257
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
88х86х69
Вес, кг.
23.9

Описание товара Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл

Механизм качания мультиблок с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 4D. Каркас стальной, в сиденье используются резинотканевые ремни. Крестовина цельнометаллическая. Колеса для паркета и ламината

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Механизм качания мультиблок с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 4D. Каркас стальной, в сиденье используются резинотканевые ремни. Крестовина цельнометаллическая. Колеса для паркета и ламината
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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