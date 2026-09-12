Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703257
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
88х86х69
Вес, кг.
23.9
Описание товара Кресло игровое Knight TITAN черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл
Механизм качания мультиблок с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 4D. Каркас стальной, в сиденье используются резинотканевые ремни. Крестовина цельнометаллическая. Колеса для паркета и ламината
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Механизм качания мультиблок с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 4D. Каркас стальной, в сиденье используются резинотканевые ремни. Крестовина цельнометаллическая. Колеса для паркета и ламината
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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