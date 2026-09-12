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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
549 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703250
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Описание товара Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл
Игровое компьютерное кресло Knight Thunder 5X обладает стильным и практичным дизайном. Геймерское кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта, а также механизм качания ТОП-ГАН с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. В конструкции сиденья вместо фанерного основания используются резинотканевые ремни. Кресло способно выдерживать нагрузку до 150 кг. Обивка выполнена из премиальной экокожи с перфорацией. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из металла, в которую надежно закреплены колесики с мягким покрытием для паркета и ламината. Пластиковые подлокотники регулируются по высоте, накладки поворачиваются влево-вправо и двигаются вперед-назад. С помощью механизма реклайнер спинка отклоняется до 150 градусов. В комплекте две эргономичные подушки из экокожи для поддержки шеи и поясницы. Соответствует стандарту BIFMA.
Игровое компьютерное кресло Knight Thunder 5X обладает стильным и практичным дизайном. Геймерское кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта, а также механизм качания ТОП-ГАН с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. В конструкции сиденья вместо фанерного основания используются резинотканевые ремни. Кресло способно выдерживать нагрузку до 150 кг. Обивка выполнена из премиальной экокожи с перфорацией. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из металла, в которую надежно закреплены колесики с мягким покрытием для паркета и ламината. Пластиковые подлокотники регулируются по высоте, накладки поворачиваются влево-вправо и двигаются вперед-назад. С помощью механизма реклайнер спинка отклоняется до 150 градусов. В комплекте две эргономичные подушки из экокожи для поддержки шеи и поясницы. Соответствует стандарту BIFMA.
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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