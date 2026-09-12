Кресло игровое Knight OUTRIDER черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло игровое Knight OUTRIDER черный ромбик эко.кожа с подголов. крестовина металл
Игровое компьютерное кресло Knight Outrider обладает стильным и практичным дизайном. Геймерское кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта, а также механизм качания ТОП-ГАН люкс с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении. В конструкции сиденья вместо фанерного основания используются резинотканевые ремни. Кресло способно выдерживать нагрузку до 150 кг. Обивка выполнена из премиальной экокожи, устойчивой к истиранию. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из металла, в которую надежно закреплены колесики с мягким покрытием для паркета и ламината. Пластиковые подлокотники регулируются по высоте, накладки поворачиваются влево-вправо и двигаются вперед-назад. С помощью механизма реклайнер спинка отклоняется до 150 градусов. В комплекте две эргономичные подушки из экокожи для поддержки шеи и поясницы. Соответствует стандарту BIFMA.
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