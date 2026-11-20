Кресло Бюрократ CH-340GLZ синий Light-27 крестов.4-луч. пластик пластик серый
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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
В наличии
Код товара: 703246
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 640 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
90х52х44
Вес, кг.
9.6
Описание товара Кресло Бюрократ CH-340GLZ синий Light-27 крестов.4-луч. пластик пластик серый
Регулировка высоты (газлифт). 4ех лучевая крестовина (серый пластик). Пластиковые заглушки. Ограничение по весу 120 кг
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Регулировка высоты (газлифт). 4ех лучевая крестовина (серый пластик). Пластиковые заглушки. Ограничение по весу 120 кг
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Кресло Бюрократ CH-340GLZ синий Light-27 крестов.4-луч. пластик пластик серый - по цене 6640 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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