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Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый

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Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 10
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 11
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 12
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 13
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 14
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 15
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 16
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 17
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 18
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 19
Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 10
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 11
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 12
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 13
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 14
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 15
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 16
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 17
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 18
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 19
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703232
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
86х68х68
Вес, кг.
18.35

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый

Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Описание
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ MC-G411N-H серый, сетка/ткань, с подголов. крестов. пластик, пластик серый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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