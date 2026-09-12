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Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром

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Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703225
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Размеры в упаковке, см
91х73х52
Вес, кг.
16.3

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром

Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H с вентилируемой сетчатой спинкой и обивкой сиденья из ткани, регулировкой высоты сиденья, поддержкой поясницы, регулируемым подголовником, металлической крестовиной, пластиковыми подлокотниками 1D. Отличительной особенностью данной модели является механизм качания с фиксацией в нескольких положениях.

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Описание
Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H с вентилируемой сетчатой спинкой и обивкой сиденья из ткани, регулировкой высоты сиденья, поддержкой поясницы, регулируемым подголовником, металлической крестовиной, пластиковыми подлокотниками 1D. Отличительной особенностью данной модели является механизм качания с фиксацией в нескольких положениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ MC-412N-H черный сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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