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Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл

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Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 1
Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 2
Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 3
Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 1
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 2
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 3
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703219
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
87х70х67
Вес, кг.
22

Описание товара Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл

Кресло игровое Knight N1 выполнено в сногсшибательной розовой расцветке. К его бархатистой тканевой поверхности так и хочется прикоснуться. За счет этих характеристики представленная модель способна украсить уголок прекрасной леди за монитором. Кроме того, это кресло обеспечивает своей обладательнице повышенный уровень комфорта. Цельная спинка, объединенная с подголовником, не позволит хозяйке сутулиться и обеспечивает упор для затылка, чтобы мышцы шеи и предплечий не перетягивались. Металлическая крестовина кресла игрового Knight N1 установлена на 5 прорезиненных роликов, которые ни в коем случае не испортят полы.

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight N1 Fabric розовый Velvet 36 с подголов. крестовина металл




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло игровое Knight N1 выполнено в сногсшибательной розовой расцветке. К его бархатистой тканевой поверхности так и хочется прикоснуться. За счет этих характеристики представленная модель способна украсить уголок прекрасной леди за монитором. Кроме того, это кресло обеспечивает своей обладательнице повышенный уровень комфорта. Цельная спинка, объединенная с подголовником, не позволит хозяйке сутулиться и обеспечивает упор для затылка, чтобы мышцы шеи и предплечий не перетягивались. Металлическая крестовина кресла игрового Knight N1 установлена на 5 прорезиненных роликов, которые ни в коем случае не испортят полы.
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Отзывы


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