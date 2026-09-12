Top.Mail.Ru
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 1
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 2
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 3
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 4
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 5
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 6
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 7
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 8
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 9
Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 1
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 2
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 3
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 4
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 5
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 6
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 7
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 8
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 9
  • Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703218
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
88х87х70
Вес, кг.
22

Описание товара Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл

Кресло игровое Knight N1 – лучший выбор для того, кто стремится устроиться за монитором с королевским удобством. Его эргономичная спинка высотой 80 см заканчивается подголовником. Это решение необходимо для того, чтобы затылок получил правильный с точки зрения осанки упор. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от 90 до 150?. При желании ее можно зафиксировать в удобном положении. Металлическая крестовина способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Обивка кресла игрового Knight N1 выполнена из прочной и приятной на ощупь ткани.

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло игровое Knight N1 – лучший выбор для того, кто стремится устроиться за монитором с королевским удобством. Его эргономичная спинка высотой 80 см заканчивается подголовником. Это решение необходимо для того, чтобы затылок получил правильный с точки зрения осанки упор. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от 90 до 150?. При желании ее можно зафиксировать в удобном положении. Металлическая крестовина способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Обивка кресла игрового Knight N1 выполнена из прочной и приятной на ощупь ткани.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Knight N1 Fabric бежевый Light-21 с подголов. крестовина металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...