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Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый

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Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 1
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 2
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 3
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 4
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 5
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 6
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 7
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 8
Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детское кресло
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 4
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 5
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 6
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 7
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 8
  • Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703209
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Детское кресло
Размеры в упаковке, см
92х51х43
Вес, кг.
7.19

Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый

Яркое небольшое детское компьютерное кресло впишется в интерьер детской комнаты для мальчика и девочки, школьник почувствует себя взрослым. Может использоваться как игровое кресло или геймерский стул для школьника, подростка, мальчика и девочки.

Отзывы о товаре Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Детское кресло
Описание
Яркое небольшое детское компьютерное кресло впишется в интерьер детской комнаты для мальчика и девочки, школьник почувствует себя взрослым. Может использоваться как игровое кресло или геймерский стул для школьника, подростка, мальчика и девочки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское Бюрократ CH-W296NX TW-02 светло-серый овечки, сетка/ткань, крестов. пластик, пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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