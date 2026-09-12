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Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 1
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Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 9
Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 6
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 7
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 8
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 9
  • Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703174
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х66х31
Вес, кг.
19

Описание товара Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик

Кресло компьютерное игровое ZOMBIE PREDATOR для дома, для комнаты. Подойдет как для взрослого, так и для школьника. Можно использовать как офисное. Подходит в офис или кабинет. Сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Геймерское сиденье и спинка с обивкой из ткани высокой износостойкости. Простой уход за обивкой. Установлены синхромеханизм качания с регулировкой жесткости и возможностью фиксации в любом положении и газлифт с регулировкой высоты. Максимальная нагрузка - 120 кг. Пластиковая крестовина и колесики. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. В комплект входят две ортопедические мягкие подушки из ткани для поддержки шеи и поясницы



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное игровое ZOMBIE PREDATOR для дома, для комнаты. Подойдет как для взрослого, так и для школьника. Можно использовать как офисное. Подходит в офис или кабинет. Сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Геймерское сиденье и спинка с обивкой из ткани высокой износостойкости. Простой уход за обивкой. Установлены синхромеханизм качания с регулировкой жесткости и возможностью фиксации в любом положении и газлифт с регулировкой высоты. Максимальная нагрузка - 120 кг. Пластиковая крестовина и колесики. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. В комплект входят две ортопедические мягкие подушки из ткани для поддержки шеи и поясницы


Теги товара: на колесиках, тканевые
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