Кресло руководителя Бюрократ T-995 черный TW-01, сетка/ткань, крестов. металл черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-995 черный TW-01, сетка/ткань, крестов. металл черный
Большое эргономичное кресло Бюрократ T-995 (черный) станет незаменимой деталью кабинета руководителя крупной компании. Мягкий наполнитель и приятная обивка из экокожи формируют довольно широкую спинку и сиденье, что доставит максимум комфорта. Удобные подлокотники поддержат ваши руки в физиологическом положении. Устойчивая крестовина выполнена из полированного алюминия. Колесики с разнонаправленным движением позволят без труда перемещаться в любом направлении. Инновационный механизм качания с легкостью погрузит вас в зону комфорта. Универсальный дизайн и разнообразие цветовых решений позволяют без проблем установить изделие в любом офисе.
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