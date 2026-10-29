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Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none

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Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 1
Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 2
Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 3
Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 4
Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 5
Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 1
  • Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 2
  • Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 3
  • Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 4
  • Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 5
  • Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 560 руб. 
Начислим 1625 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703131
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none
101 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.65х0.71х0.7
Вес, кг.
68

Описание товара Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none

Level 20 BattleStation RGB - это игровой стол Thermaltake с электрической регулировкой высоты. Поверхность столешницы представляет собой игровую поверхность на которой отлично работают игровые мыши с различным типом сенсора. Кроме того, по ее периметру имеется светодиодная RGB подсветка на 16,8 млн. цветов с программным управлением, которую можно синхронизировать с другими продуктами серии TT RGB PLUS через iTAKE.

Отзывы о товаре Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Стол
Описание
Level 20 BattleStation RGB - это игровой стол Thermaltake с электрической регулировкой высоты. Поверхность столешницы представляет собой игровую поверхность на которой отлично работают игровые мыши с различным типом сенсора. Кроме того, по ее периметру имеется светодиодная RGB подсветка на 16,8 млн. цветов с программным управлением, которую можно синхронизировать с другими продуктами серии TT RGB PLUS через iTAKE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 101560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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