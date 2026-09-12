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Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый

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Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый - фото 1
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый - фото 2
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый - фото 1
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый - фото 2
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703081
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х9
Вес, г.
407

Описание товара Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый

Пусть вас видят и слышат на совершенно новом уровне благодаря Razer Seiren V3 Chroma — USB-микрофону профессионального уровня с непревзойденной настраиваемой RGB-подсветкой. Реагирующая на события трансляции подсветка и многофункциональный сенсор выключения звука касанием обеспечат вам необходимый контроль, чистоту звучания и уникальный стиль для игры, трансляций и общения. Придайте своим трансляциям невероятную зрелищность и создайте эффект погружения благодаря подсветке, которая не только работает с играми с поддержкой Chroma, но и реагирует на события во время трансляции, например смайлики, оповещения и многое другое.

Отзывы о товаре Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Пусть вас видят и слышат на совершенно новом уровне благодаря Razer Seiren V3 Chroma — USB-микрофону профессионального уровня с непревзойденной настраиваемой RGB-подсветкой. Реагирующая на события трансляции подсветка и многофункциональный сенсор выключения звука касанием обеспечат вам необходимый контроль, чистоту звучания и уникальный стиль для игры, трансляций и общения. Придайте своим трансляциям невероятную зрелищность и создайте эффект погружения благодаря подсветке, которая не только работает с играми с поддержкой Chroma, но и реагирует на события во время трансляции, например смайлики, оповещения и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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