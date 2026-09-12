Приставка Perfeo DVB-T2/C "STREAM" для цифр.TV, Wi-Fi, IPTV, HDMI, 2 USB, DolbyDigital, пульт ДУ
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Характеристики
Тип товара
Приставка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703064
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х16х5
Вес, г.
330
Описание товара Приставка Perfeo DVB-T2/C "STREAM" для цифр.TV, Wi-Fi, IPTV, HDMI, 2 USB, DolbyDigital, пульт ДУ
Приставка Perfeo DVB-T2/C STREAM 30010908 имеет встроенное ПО, которое дает возможность смотреть различные видеосервисы (YouTube, MEGOGO) с помощью Wi-Fi адаптера (в комплект поставки не входит). Приор поддерживает просмотр с субтитрами или телетекстом.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Приставка Perfeo DVB-T2/C STREAM 30010908 имеет встроенное ПО, которое дает возможность смотреть различные видеосервисы (YouTube, MEGOGO) с помощью Wi-Fi адаптера (в комплект поставки не входит). Приор поддерживает просмотр с субтитрами или телетекстом.
Приставка Perfeo DVB-T2/C "STREAM" для цифр.TV, Wi-Fi, IPTV, HDMI, 2 USB, DolbyDigital, пульт ДУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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