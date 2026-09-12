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Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный

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Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 1
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 2
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 3
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 4
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 5
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 6
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 7
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 8
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 9
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 10
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 11
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 12
Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 1
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 2
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 3
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 4
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 5
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 6
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 7
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 8
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 9
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 10
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 11
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 12
  • Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703046
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Очиститель воздуха
Размеры в упаковке, см
38х24х24
Вес, кг.
4

Описание товара Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный

Очиститель воздуха NEOCLIMA NP170SB — это надежный помощник для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель оснащена HEPA-фильтром, фильтром предварительной очистки и угольным фильтром, которые эффективно удаляют пыль, аллергены, неприятные запахи и другие загрязнители. С производительностью 170 куб. м/час очиститель быстро освежит воздух в помещении. Устройство имеет 7 режимов работы и 7 скоростей, что позволяет подобрать оптимальные настройки для любой ситуации. Удобное сенсорное управление и пульт ДУ обеспечивают простоту использования. Дополнительные функции, такие как УФ-лампа, блокировка от детей и подсветка, делают NEOCLIMA NP170SB еще более функциональным.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Очиститель воздуха NEOCLIMA NP170SB — это надежный помощник для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель оснащена HEPA-фильтром, фильтром предварительной очистки и угольным фильтром, которые эффективно удаляют пыль, аллергены, неприятные запахи и другие загрязнители. С производительностью 170 куб. м/час очиститель быстро освежит воздух в помещении. Устройство имеет 7 режимов работы и 7 скоростей, что позволяет подобрать оптимальные настройки для любой ситуации. Удобное сенсорное управление и пульт ДУ обеспечивают простоту использования. Дополнительные функции, такие как УФ-лампа, блокировка от детей и подсветка, делают NEOCLIMA NP170SB еще более функциональным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха Neoclima NP170SB, 35Вт, 170 м3/ч, с дисплеем-спиралью, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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