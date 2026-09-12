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Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White

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Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 1
Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 2
Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 3
Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 4
Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 1
  • Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 2
  • Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 3
  • Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 4
  • Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703037
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
370

Описание товара Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White

Модульный микрофон с элегантным дизайном и плоской конструкцией, изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивает естественную, четкую и реалистичную передачу речи. Микрофон содержит несколько элементов,которые формируют направленный сигнал, улавливая голос говорящего и отсекая мешающие фоновые звуки. В залах для совещаний большого размера имеет смысл устанавливать дополнительные модульные микрофоны, расширяющие микрофонную матрицу формирования направленного сигнала.

Отзывы о товаре Микрофон Logitech Microphone for Rally ConferenceCam Mic Pod Off-White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Модульный микрофон с элегантным дизайном и плоской конструкцией, изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивает естественную, четкую и реалистичную передачу речи. Микрофон содержит несколько элементов,которые формируют направленный сигнал, улавливая голос говорящего и отсекая мешающие фоновые звуки. В залах для совещаний большого размера имеет смысл устанавливать дополнительные модульные микрофоны, расширяющие микрофонную матрицу формирования направленного сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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