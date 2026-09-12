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Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый

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Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 1
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 2
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Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 4
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 5
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 6
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
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  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 2
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 3
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 4
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 5
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 6
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703025
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Характеристики

Бренд
KFA2
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
85х84х53
Вес, кг.
18.2

Описание товара Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый

Игровое кресло KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белого цвета также является стильным и функциональным решением для геймеров. Оно оснащено RGB-подсветкой с дистанционным управлением, имеет регулируемые подлокотники и механизм качания для настройки кресла под индивидуальные параметры игрока. Максимальная нагрузка на кресло составляет 150 кг. Обивка выполнена из экокожи, крестовина - металлическая, ролики - пластиковые. Поддержка поясницы обеспечивает дополнительный комфорт во время продолжительных игровых сессий.

Отзывы о товаре Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый




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Характеристики
Бренд
KFA2
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Игровое кресло KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белого цвета также является стильным и функциональным решением для геймеров. Оно оснащено RGB-подсветкой с дистанционным управлением, имеет регулируемые подлокотники и механизм качания для настройки кресла под индивидуальные параметры игрока. Максимальная нагрузка на кресло составляет 150 кг. Обивка выполнена из экокожи, крестовина - металлическая, ролики - пластиковые. Поддержка поясницы обеспечивает дополнительный комфорт во время продолжительных игровых сессий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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