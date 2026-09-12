Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703025
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
85х84х53
Вес, кг.
18.2
Описание товара Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белый
Игровое кресло KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белого цвета также является стильным и функциональным решением для геймеров. Оно оснащено RGB-подсветкой с дистанционным управлением, имеет регулируемые подлокотники и механизм качания для настройки кресла под индивидуальные параметры игрока. Максимальная нагрузка на кресло составляет 150 кг. Обивка выполнена из экокожи, крестовина - металлическая, ролики - пластиковые. Поддержка поясницы обеспечивает дополнительный комфорт во время продолжительных игровых сессий.
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Игровое кресло KFA2 Gaming Chair 01 RGB SE белого цвета также является стильным и функциональным решением для геймеров. Оно оснащено RGB-подсветкой с дистанционным управлением, имеет регулируемые подлокотники и механизм качания для настройки кресла под индивидуальные параметры игрока. Максимальная нагрузка на кресло составляет 150 кг. Обивка выполнена из экокожи, крестовина - металлическая, ролики - пластиковые. Поддержка поясницы обеспечивает дополнительный комфорт во время продолжительных игровых сессий.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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