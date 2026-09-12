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Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый

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Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 1
Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 2
Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 3
Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 4
Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 5
Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 6
Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 7
Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 1
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 2
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 3
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 4
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 5
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 6
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 7
  • Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702980
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Характеристики

Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
24х13х12
Вес, г.
640

Описание товара Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый

Настольный вентилятор DUX DX-07 – это простой в управлении прибор, позволяющий создать комфортный микроклимат в помещении даже в самый жаркий день. Вентилятор оснащен многофункциональной подставкой, с помощью которой можно расположить прибор на столе, закрепить его на краю стола, а также повесить на стену. Центральная ось прибора вращается на 360 градусов и сгибается в верхней и нижней точке. 5 лопастей прибора выполнены из мягкой резины, что обеспечивает абсолютную безопасность при соприкосновении с ними.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный DUX DX-07 7 Вт, белый/серый




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Характеристики
Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Настольный вентилятор DUX DX-07 – это простой в управлении прибор, позволяющий создать комфортный микроклимат в помещении даже в самый жаркий день. Вентилятор оснащен многофункциональной подставкой, с помощью которой можно расположить прибор на столе, закрепить его на краю стола, а также повесить на стену. Центральная ось прибора вращается на 360 градусов и сгибается в верхней и нижней точке. 5 лопастей прибора выполнены из мягкой резины, что обеспечивает абсолютную безопасность при соприкосновении с ними.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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