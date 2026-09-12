Top.Mail.Ru
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 1
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 2
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 3
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 4
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 5
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 6
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 7
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 8
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 9
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 10
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 11
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 12
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 13
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 14
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 15
Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 1
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 2
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 3
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 4
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 5
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 6
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 7
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 8
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 9
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 10
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 11
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 12
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 13
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 14
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 15
  • Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
28х18х16
Вес, г.
690

Описание товара Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт

Настольный вентилятор DUX 4 скорости, питание USB, белый 60-0214 выполнен в компактных размерах и оптимально подходит для установки на рабочем столе.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Настольный вентилятор DUX 4 скорости, питание USB, белый 60-0214 выполнен в компактных размерах и оптимально подходит для установки на рабочем столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор настольный DUX 60-0214 USB, белый, 6 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...