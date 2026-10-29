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Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5

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Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 1
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 2
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 3
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 4
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 5
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 6
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 7
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 8
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 9
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 10
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 1
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 2
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 3
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 4
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 5
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 6
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 7
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 8
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 9
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 10
  • Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5
10 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.2х0.75х0.6
Вес, кг.
19.1

Описание товара Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5

Игровой стол Defender Infinity в белом цвете сделан из ЛДСП. Размеры стола составляют 120 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Меламиновое покрытие обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к влаге, нагреванию и солнечному свету. Defender Infinity имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и RGB подсветку из 7 цветов.

Отзывы о товаре Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Игровой стол Defender Infinity в белом цвете сделан из ЛДСП. Размеры стола составляют 120 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Меламиновое покрытие обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к влаге, нагреванию и солнечному свету. Defender Infinity имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и RGB подсветку из 7 цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол игровой Defender Infinity RGB,подвес круж+гарн.,бел,120_5 - стоимость товара 10600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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