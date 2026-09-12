Top.Mail.Ru
Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 1
Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 2
Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 3
Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 1
  • Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 2
  • Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 3
  • Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702904
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAIRMAN
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
63х61х52
Вес, кг.
13.5

Описание товара Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667)

CHAIRMAN 600 LT – это эргономичное кресло для руководителя, сочетающее в себе комфорт, стильный дизайн и доступную стоимость. Благодаря поддержке спины и высококачественным, износостойким материалам оно обеспечивает комфорт на протяжении всего дня, что делает данное кресло идеальным выбором для современных руководителей.

Отзывы о товаре Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHAIRMAN
Тип товара
Игровые кресла
Описание
CHAIRMAN 600 LT – это эргономичное кресло для руководителя, сочетающее в себе комфорт, стильный дизайн и доступную стоимость. Благодаря поддержке спины и высококачественным, износостойким материалам оно обеспечивает комфорт на протяжении всего дня, что делает данное кресло идеальным выбором для современных руководителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное Chairman 600LT Россия чер.пласт экопремиум черный (7158667) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...