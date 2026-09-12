Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 1
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 2
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 3
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 4
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 5
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 6
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 1
  • Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 2
  • Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 3
  • Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 4
  • Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 5
  • Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 6
  • Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702882
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х67х48
Вес, кг.
26.95

Описание товара Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий

Кресло руководителя CACTUS CS-LGR-DUBLIN темно-серого цвета сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, что делает его отличным выбором для офисного пространства. Обивка из искусственной кожи придает креслу элегантный вид, а прочная алюминиевая крестовина обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Кресло поддерживает максимальную нагрузку до 150 кг, что говорит о его прочности. Регулируемое по высоте сиденье позволяет настроить кресло под индивидуальные предпочтения, а механизм качания и наклона спинки обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня. Подголовник и поясничный упор способствуют поддержанию правильной осанки, что особенно важно при длительном использовании. Кресло оснащено колесами, что облегчает его перемещение по офису.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло руководителя CACTUS CS-LGR-DUBLIN темно-серого цвета сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, что делает его отличным выбором для офисного пространства. Обивка из искусственной кожи придает креслу элегантный вид, а прочная алюминиевая крестовина обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Кресло поддерживает максимальную нагрузку до 150 кг, что говорит о его прочности. Регулируемое по высоте сиденье позволяет настроить кресло под индивидуальные предпочтения, а механизм качания и наклона спинки обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня. Подголовник и поясничный упор способствуют поддержанию правильной осанки, что особенно важно при длительном использовании. Кресло оснащено колесами, что облегчает его перемещение по офису.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...