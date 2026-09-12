Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый
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Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702881
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.91х0.27
Вес, кг.
66.5
Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый
Компьютерный стол Cactus в стиле лофт — сочетание минимализма и практичности для современного интерьера. Белая столешница из МДФ выглядит свежо и легко, при этом материал прочный и устойчивый к повседневным нагрузкам. Металлическое основание обеспечивает надёжность и долгое сохранение внешнего вида. Прямоугольная форма стола идеально впишется в рабочее пространство, а возможность регулировки высоты позволит адаптировать стол под свои потребности — удобно как для взрослого, так и для подростка. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и современный стиль.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерный стол Cactus в стиле лофт — сочетание минимализма и практичности для современного интерьера. Белая столешница из МДФ выглядит свежо и легко, при этом материал прочный и устойчивый к повседневным нагрузкам. Металлическое основание обеспечивает надёжность и долгое сохранение внешнего вида. Прямоугольная форма стола идеально впишется в рабочее пространство, а возможность регулировки высоты позволит адаптировать стол под свои потребности — удобно как для взрослого, так и для подростка. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и современный стиль.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты
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Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты
Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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