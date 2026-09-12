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Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный

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Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный - фото 1
Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный - фото 2
Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
  • Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный - фото 1
  • Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный - фото 2
  • Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702879
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
ДСП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1.2х0.71
Вес, кг.
22

Описание товара Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный

Стильный компьютерный стол Cactus создан для тех, кто ценит современный лофт-дизайн и практичность. Прямая форма столешницы из прочного ДСП чёрного цвета гармонично сочетается с металлическим основанием — получившийся дуэт выглядит выразительно и легко впишется в любой рабочий интерьер. Такой стол будет отличным решением для домашнего кабинета или стильного офиса: устойчивость и надёжность металла позволяют разместить даже тяжёлую технику, а лаконичный чёрный цвет придаёт рабочему месту строгости и респектабельности.



Теги товара: в стиле лофт, черные

Отзывы о товаре Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
ДСП
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный компьютерный стол Cactus создан для тех, кто ценит современный лофт-дизайн и практичность. Прямая форма столешницы из прочного ДСП чёрного цвета гармонично сочетается с металлическим основанием — получившийся дуэт выглядит выразительно и легко впишется в любой рабочий интерьер. Такой стол будет отличным решением для домашнего кабинета или стильного офиса: устойчивость и надёжность металла позволяют разместить даже тяжёлую технику, а лаконичный чёрный цвет придаёт рабочему месту строгости и респектабельности.


Теги товара: в стиле лофт, черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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