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Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный

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Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 1
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 2
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 3
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 4
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 5
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 6
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 7
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 8
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 9
Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 1
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 2
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 3
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 4
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 5
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 6
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 7
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 8
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 9
  • Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702878
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
87х70х47
Вес, кг.
24

Описание товара Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный

Игровое кресло Cactus черный, с подголовником, крестовина черная CS-CHR-130-M подходит для офиса и дома. Подойдет как для работы за компьютером, так и для продвинутых геймеров. Модель оснащена 7 вибромассажными роликами, благодаря чему кресло рассчитано на продолжительную работу или игру без усталости пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника. 5 режимов вибрации регулируются с помощью пульта дистанционного управления на русском языке. Конструкцией предусмотрена регулировка кресла по высоте, а также регулировка подлокотников. Прочный стальной каркас модели обеспечивает надежность и устойчивость. Качественная экокожа обивки сидения легко очищается от загрязнений и долговечна в использовании.

Отзывы о товаре Кресло игровое Cactus CS-CHR-130-M, массажное, с подголовником, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Игровое кресло Cactus черный, с подголовником, крестовина черная CS-CHR-130-M подходит для офиса и дома. Подойдет как для работы за компьютером, так и для продвинутых геймеров. Модель оснащена 7 вибромассажными роликами, благодаря чему кресло рассчитано на продолжительную работу или игру без усталости пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника. 5 режимов вибрации регулируются с помощью пульта дистанционного управления на русском языке. Конструкцией предусмотрена регулировка кресла по высоте, а также регулировка подлокотников. Прочный стальной каркас модели обеспечивает надежность и устойчивость. Качественная экокожа обивки сидения легко очищается от загрязнений и долговечна в использовании.
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Отзывы


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