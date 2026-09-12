Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD)
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Характеристики
Тип товара
Стол для компьютера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702875
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
94х70х26
Вес, кг.
44.6
Описание товара Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD)
Стол для компьютера CACTUS CS-EDXL-WWD столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60 см 2024862 предназначен для дома или офиса.
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Стол для компьютера CACTUS CS-EDXL-WWD столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60 см 2024862 предназначен для дома или офиса.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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