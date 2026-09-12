Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1,5КА.10-11 1500Вт 1500ВА черный
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг - надежный выбор для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот ИБП обеспечивает активную мощность в 1500 Вт и полную мощность в 1500 В·А, идеально подходя для защиты серверов, рабочих станций и другого критически важного оборудования. С оснащением в виде восьми розеток, все из которых работают от батареи, данный ИБП гарантирует, что ваши устройства будут оставаться в рабочем состоянии даже при перебоях в электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 500 Дж, что позволяет эффективно защищать подключенные устройства от скачков напряжения. ИБП от Связь Инжиниринг поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Конструкция с двойным преобразованием (Онлайн) обеспечивает наивысшую степень защиты, минимизируя риски, связанные с нестабильностью электропитания. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в вашу ИТ-инфраструктуру, экономя место в серверной комнате или офисе. Воздействие и функциональность дополняет модифицированная синусоидальная форма напряжения, обеспечивающая стабильность работы подключенного оборудования. С весом в 19,1 кг и поддержкой однофазного подключения этот ИБП легко устанавливается и обслуживается. Время автономной работы при максимальной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы устройств или переключения на альтернативные источники питания. Бренд Связь Инжиниринг гарантирует высокое качество исполнения и долговечность вашего источника бесперебойного питания.
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