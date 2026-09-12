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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
198 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702711
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Размеры в упаковке, см
72х46х19
Вес, кг.
73

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный

Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Описание
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10БА.10-11 10000Вт 10000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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