Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД Н 10000 10000Вт 10000ВА черный без батареи
Источники бесперебойного питания (ИБП) под брендом "Импульс" представляют собой надёжное решение для обеспечения стабильного энергоснабжения в условиях нестабильности электросети. Этот ИБП мощностью 10000 В·А (ватт-ампер) и активной мощностью 10000 Вт гарантирует высокую производительность и защиту подключенных устройств благодаря использованию передовой топологии с двойным преобразованием, также известной как онлайн-режим. Это означает, что входное напряжение проходит через преобразование из переменного в постоянное и обратно в переменное, что обеспечивает постоянное чистое синусоидальное напряжение на выходе, независящее от качества входного сигнала. Благодаря форм-фактору Rack этот ИБП легко интегрируется в стойку серверного оборудования, что делает его идеальным выбором для использования в центрах обработки данных, офисах и других средах, где требуется компактное и эффективное распределение электроэнергии. Вес устройства составляет 20,5 кг, что обеспечивает достаточную мобильность при необходимости его перемещения или установки в новых условиях. ИБП "Импульс" способен стабильно работать с входным напряжением в диапазоне от 110 В до 288 В, что обеспечивает гибкость в условиях различных электросетей. Кроме того, устройство оснащено двумя розетками типа С13, что позволяет подключать к нему одновременно несколько устройств. Для обеспечения длительной автономной работы ИБП использует свинцово-кислотный тип батареи, который известен своей надежностью и долговечностью. Всё это делает ИБП "Импульс" превосходным решением для защиты критически важного оборудования от перебоев в питании, сводя к минимуму риски простоев и позволяя сосредоточиться на основных бизнес-процессах.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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