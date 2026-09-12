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Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702686
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х15
Вес, кг.
6

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) "Импульс" — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании и колебаний напряжения. Данный ИБП весит всего 5,8 кг, что делает его достаточно легким для установки и перемещения в помещении. С активной мощностью 1000 Вт и полной мощностью 1000 В·А, он обеспечивает эффективное обеспечение электроэнергией и поддерживает стабильное функционирование подключенных устройств. ИБП "Импульс" оснащен двумя розетками, которые получают питание от батареи, что позволяет критически важным устройствам работать в течение 2 минут при полной нагрузке даже при отключении электроэнергии. Тип формы напряжения — чистая синусоида, что особенно важно для чувствительного оборудования, требующего качественного электропитания. Этот ИБП работает по принципу двойного преобразования (онлайн), что обеспечивает максимальную защиту от различных проблем с электропитанием, включая внезапные скачки напряжения и помехи. Он поддерживает единую фазу с диапазоном входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным выбором для размещения в разных условиях. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить его в любом пространстве, а использование свинцово-кислотной батареи гарантирует надежное хранение заряда. Бренд "Импульс" славится качеством и долговечностью своей продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Импульс" — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании и колебаний напряжения. Данный ИБП весит всего 5,8 кг, что делает его достаточно легким для установки и перемещения в помещении. С активной мощностью 1000 Вт и полной мощностью 1000 В·А, он обеспечивает эффективное обеспечение электроэнергией и поддерживает стабильное функционирование подключенных устройств. ИБП "Импульс" оснащен двумя розетками, которые получают питание от батареи, что позволяет критически важным устройствам работать в течение 2 минут при полной нагрузке даже при отключении электроэнергии. Тип формы напряжения — чистая синусоида, что особенно важно для чувствительного оборудования, требующего качественного электропитания. Этот ИБП работает по принципу двойного преобразования (онлайн), что обеспечивает максимальную защиту от различных проблем с электропитанием, включая внезапные скачки напряжения и помехи. Он поддерживает единую фазу с диапазоном входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным выбором для размещения в разных условиях. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить его в любом пространстве, а использование свинцово-кислотной батареи гарантирует надежное хранение заряда. Бренд "Импульс" славится качеством и долговечностью своей продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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