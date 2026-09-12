Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион — это высокоэффективные устройства, предназначенные для обеспечения надежной и стабильной работы ваших электрических устройств даже в условиях нестабильного электропитания. Вес данного ИБП составляет 16,5 кг, что делает устройство сравнительно легким для своего класса. ИБП Бастион предлагает полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 5400 Вт, обеспечивая высокую производительность. Устройство выполнено в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру: можно использовать как в стойке, так и отдельно. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), данный ИБП обеспечивает высший уровень защиты от любых перебоев в электросетях, стабильно выдавая чистую синусоиду даже при самых низких и высоких входных напряжениях (от 120 В до 276 В). ИБП Бастион поддерживает работу в однофазной сети и гарантирует защиту локальной сети, помогая минимизировать риск выхода оборудования из строя из-за скачков напряжения. В экстренных ситуациях, при полной нагрузке, устройство обеспечивает время автономной работы до 360 минут, что дает вам достаточно времени для корректного завершения работы и защиты данных. Используемая свинцово-кислотная батарея является надежным источником мощности, а наличие клеммного блока позволяет легко подключать устройства к ИБП. Этот ИБП от Бастион — идеальное решение для достижения максимальной защиты и бесперебойного питания критически важных систем.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи