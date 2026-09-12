Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 4
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 5
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 6
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 7
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 8
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
360
Тип розеток
Клеммный блок
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
305 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702665
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Технология Online (отсутствует даже кратковременная пауза); возможность «холодного старта» без ограничений, при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ; правильная синусоидальная форма выходного напряжения; стабильная частота выходного напряжения в режиме "РЕЗЕРВ".
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
360
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x87x650 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х44х9
Вес, кг.
16.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион — это высокоэффективные устройства, предназначенные для обеспечения надежной и стабильной работы ваших электрических устройств даже в условиях нестабильного электропитания. Вес данного ИБП составляет 16,5 кг, что делает устройство сравнительно легким для своего класса. ИБП Бастион предлагает полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 5400 Вт, обеспечивая высокую производительность. Устройство выполнено в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру: можно использовать как в стойке, так и отдельно. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), данный ИБП обеспечивает высший уровень защиты от любых перебоев в электросетях, стабильно выдавая чистую синусоиду даже при самых низких и высоких входных напряжениях (от 120 В до 276 В). ИБП Бастион поддерживает работу в однофазной сети и гарантирует защиту локальной сети, помогая минимизировать риск выхода оборудования из строя из-за скачков напряжения. В экстренных ситуациях, при полной нагрузке, устройство обеспечивает время автономной работы до 360 минут, что дает вам достаточно времени для корректного завершения работы и защиты данных. Используемая свинцово-кислотная батарея является надежным источником мощности, а наличие клеммного блока позволяет легко подключать устройства к ИБП. Этот ИБП от Бастион — идеальное решение для достижения максимальной защиты и бесперебойного питания критически важных систем.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Технология Online (отсутствует даже кратковременная пауза); возможность «холодного старта» без ограничений, при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ; правильная синусоидальная форма выходного напряжения; стабильная частота выходного напряжения в режиме "РЕЗЕРВ".
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
360
Мин. входное напряжение, В
120
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x87x650 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Бастион — это высокоэффективные устройства, предназначенные для обеспечения надежной и стабильной работы ваших электрических устройств даже в условиях нестабильного электропитания. Вес данного ИБП составляет 16,5 кг, что делает устройство сравнительно легким для своего класса. ИБП Бастион предлагает полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 5400 Вт, обеспечивая высокую производительность. Устройство выполнено в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру: можно использовать как в стойке, так и отдельно. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), данный ИБП обеспечивает высший уровень защиты от любых перебоев в электросетях, стабильно выдавая чистую синусоиду даже при самых низких и высоких входных напряжениях (от 120 В до 276 В). ИБП Бастион поддерживает работу в однофазной сети и гарантирует защиту локальной сети, помогая минимизировать риск выхода оборудования из строя из-за скачков напряжения. В экстренных ситуациях, при полной нагрузке, устройство обеспечивает время автономной работы до 360 минут, что дает вам достаточно времени для корректного завершения работы и защиты данных. Используемая свинцово-кислотная батарея является надежным источником мощности, а наличие клеммного блока позволяет легко подключать устройства к ИБП. Этот ИБП от Бастион — идеальное решение для достижения максимальной защиты и бесперебойного питания критически важных систем.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 6000-RACK-ON 5400Вт 6000ВА черный без батареи - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...