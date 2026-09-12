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Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
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  • Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 2
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  • Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702660
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х67х32
Вес, кг.
13

Описание товара Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик

Максимум удобства во время игрового процесса обеспечивает кресло ZOMBIE 10. Модель отличается эргономичной конструкцией. Имеется возможность изменения высоты с помощью рычага снизу. Это исключают усталость и возникновение болевых ощущений в пояснице. Предусмотрены подлокотники с мягкими накладками.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
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Страна производитель
Китай
Описание
Максимум удобства во время игрового процесса обеспечивает кресло ZOMBIE 10. Модель отличается эргономичной конструкцией. Имеется возможность изменения высоты с помощью рычага снизу. Это исключают усталость и возникновение болевых ощущений в пояснице. Предусмотрены подлокотники с мягкими накладками.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
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Отзывы


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