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Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
337 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702637
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Характеристики

Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х44х22
Вес, кг.
78

Описание товара Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания и колебаний напряжения. Модель весом 70 кг предлагает мощность до 5000 Вт и полную мощность 5000 В·А, что обеспечивает стабильную работу вашей системы даже при высоких нагрузках. Система оборудована шестью розетками, каждая из которых поддерживается батарейным питанием, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств в течение 10 минут при полной нагрузке. Благодаря чистой синусоидальной форме напряжения, данный ИБП идеально подходит для чувствительного оборудования, требующего стабильного и качественного энергоснабжения. Гибкость установки обеспечивается форм-фактором Rack/Tower, что позволяет разместить устройство в серверной стойке или использовать в вертикальном положении в зависимости от ваших потребностей. С двойным преобразованием (онлайн) топология гарантирует, что вы получите непрерывную защиту от всех типов электрических проблем. Питание осуществляется от свинцово-кислотной батареи, что обеспечивает надежную и долговечную работу устройства. ИБП поддерживает напряжение входа от 110 В до 300 В, позволяя защитить оборудование даже в условиях нестабильного электропитания. Системе Electric удается сочетать высокую производительность и надежность, предлагая решения, которые подойдут как для домашних пользователей, так и для корпоративных клиентов, нуждающихся в защите критически важных систем и устройств.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания и колебаний напряжения. Модель весом 70 кг предлагает мощность до 5000 Вт и полную мощность 5000 В·А, что обеспечивает стабильную работу вашей системы даже при высоких нагрузках. Система оборудована шестью розетками, каждая из которых поддерживается батарейным питанием, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств в течение 10 минут при полной нагрузке. Благодаря чистой синусоидальной форме напряжения, данный ИБП идеально подходит для чувствительного оборудования, требующего стабильного и качественного энергоснабжения. Гибкость установки обеспечивается форм-фактором Rack/Tower, что позволяет разместить устройство в серверной стойке или использовать в вертикальном положении в зависимости от ваших потребностей. С двойным преобразованием (онлайн) топология гарантирует, что вы получите непрерывную защиту от всех типов электрических проблем. Питание осуществляется от свинцово-кислотной батареи, что обеспечивает надежную и долговечную работу устройства. ИБП поддерживает напряжение входа от 110 В до 300 В, позволяя защитить оборудование даже в условиях нестабильного электропитания. Системе Electric удается сочетать высокую производительность и надежность, предлагая решения, которые подойдут как для домашних пользователей, так и для корпоративных клиентов, нуждающихся в защите критически важных систем и устройств.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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