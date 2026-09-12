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Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702606
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, кг.
6.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный

Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD для офисного оборудования оснащены дисплеем, на котором отображается статус работы и выходное напряжение. Приборы выполняют функцию стабилизатора напряжения — защищают от перепадов при нестабильной сети. USB-порт позволяет мониторить состояние электросети и АКБ через ПК. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD имеют 8 евророзеток (4 с функцией резервирования) и понятную LED-индикацию. При необходимости ИБП можно разместить на стене для экономии пространства и удобства пользователя.



Теги товара: 600 Вт

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Описание
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD для офисного оборудования оснащены дисплеем, на котором отображается статус работы и выходное напряжение. Приборы выполняют функцию стабилизатора напряжения — защищают от перепадов при нестабильной сети. USB-порт позволяет мониторить состояние электросети и АКБ через ПК. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD имеют 8 евророзеток (4 с функцией резервирования) и понятную LED-индикацию. При необходимости ИБП можно разместить на стене для экономии пространства и удобства пользователя.


Теги товара: 600 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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