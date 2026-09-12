Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, кг.
6.2
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD для офисного оборудования оснащены дисплеем, на котором отображается статус работы и выходное напряжение. Приборы выполняют функцию стабилизатора напряжения — защищают от перепадов при нестабильной сети. USB-порт позволяет мониторить состояние электросети и АКБ через ПК. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD имеют 8 евророзеток (4 с функцией резервирования) и понятную LED-индикацию. При необходимости ИБП можно разместить на стене для экономии пространства и удобства пользователя.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 600 Вт
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD для офисного оборудования оснащены дисплеем, на котором отображается статус работы и выходное напряжение. Приборы выполняют функцию стабилизатора напряжения — защищают от перепадов при нестабильной сети. USB-порт позволяет мониторить состояние электросети и АКБ через ПК. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD имеют 8 евророзеток (4 с функцией резервирования) и понятную LED-индикацию. При необходимости ИБП можно разместить на стене для экономии пространства и удобства пользователя.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 600 Вт
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 600 Вт
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro LCD 600Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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