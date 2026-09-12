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Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный

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Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702561
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х13
Вес, кг.
12.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перепадов электрического тока и внезапных отключений электроэнергии. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивающих стабильную работу ваших устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
150
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перепадов электрического тока и внезапных отключений электроэнергии. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивающих стабильную работу ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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