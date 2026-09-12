Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х13
Вес, кг.
12.3
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перепадов электрического тока и внезапных отключений электроэнергии. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивающих стабильную работу ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
150
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перепадов электрического тока и внезапных отключений электроэнергии. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивающих стабильную работу ваших устройств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1100AP RM (3U) 770Вт 1100ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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