Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от неожиданных перебоев в электричестве. Данная модель обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают стабильную и долгосрочную работу подключаемых устройств. С весом 13,2 кг и форм-фактором Rack, этот ИБП идеально подходит для установки в стойки серверных помещений. Он обладает активной мощностью в 1050 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что обеспечивает надёжное питание вашей техники. С шести розетками, питаемыми от батареи, вы сможете подключить все необходимые устройства и быть уверенными в их безопасности. Особенностью данной модели является генерация напряжения в форме чистой синусоиды, что делает её совместимой даже с наиболее чувствительными электронными устройствами. Защита от импульсных помех достигается максимальной поглощаемой энергией в 220 Дж. Powercom представляет собой линейно-интерактивный тип ИБП, который оперативно реагирует на перепады напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность отключения ваших устройств. При этом, ИБП рассчитан на работу при минимальном входном напряжении в 1050 В и способен поддерживать полную нагрузку в течение 2 минут, что дает вам время на завершение работы или переключение на запасной источник питания. С брендом Powercom вы получите надежную защиту вашей электронной аппаратуры и уверенность в её стабильной работе.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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